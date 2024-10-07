الامارات | رئيس الدولة يوجه بتقديم مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين إلى سوريا بـ 30 مليون دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يوجه بتقديم مساعدات إغاثية للنازحين اللبنانيين إلى سوريا بـ 30 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني الشقيق إلى الجمهورية العربية السورية.
وتأتي مبادرة سموه، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء في لبنان، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والتزامها الثابت بدعم الشعب اللبناني الشقيق.
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