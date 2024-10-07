ياسر جلال وياسمين رئيس بوجوه متعددة في رمضان 2025

يشهد موسم دراما رمضان القادم 2025 الكثير من المفاجآت بداية من عودة نجوم بعد غياب سنوات وحتى سيطرة البطولة النسائية وصولا إلى ظهور عدد من الفنانين في أكثر من عمل.

ياسمين رئيس

ياسمين رئيس تشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل «جودر» مع ياسر جلال وجيهان شماشرجي ونور وأحمد فتحي وتارا عماد والمستوحي من حكايات «الف ليلة وليلة» من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يأتي ذلك بعد أن حقق الجزء الأول من العمل نجاحا كبيرا في موسم دراما رمضان الماضي كما بدأت ياسمين رئيس التحضير لمسلسل يحمل اسم مؤقت «قتل اختياري» والذي يتناول قصص حقيقية عن أطفال متلازمة داون وعائلاتهم ليكون ثاني أعمالها المقرر عرضها أيضا ضمن رمضان 2025.

ياسر جلال

أما الفنان ياسر جلال فبعد أن ضمن تواجده ضمن دراما رمضان على مدار السنوات الـ 6 الماضية يشارك بعملين خلال موسم دراما رمضان 2025 الأول «جودر 2» والذي يجمعه بالفنانة ياسمين رئيس للعام الثاني على التوالي ويستكمل قصة «جودر المصري».

كما يقدم ياسر جلال خلال في موسم رمضان المقبل مسلسل «للعدالة وجه آخر» من تأليف عمرو الدالي في ثاني تعاون يجمع بينهما بعد مسلسل «علاقة مشروعة» والذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2023 ومن إخراج محمد يحيى مورو.

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