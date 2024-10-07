ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الثور هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الثور لشهر أكتوبر 2024

برج الثور هذا الشهر تكثر تحركاتك اليومية والعملية، وتضطر لمضاعفة جهودك لتحيط بكافة التزاما تك وواجباتك فالشمس وعطارد ببرج الميزان يؤثران مباشرة على أوضاعك العملية وأيضا الصحية، وربما تزداد المهام أو تحصل على عمل جديد، أو يضاف مسؤولياتك مهام جانبية، وقد تتزامن هذه الالتزامات مع التزاماتك العائلية حيث يسلط الضوء على الجانب العائلي بشدة بهذه الفترة عطارد أيضا يساهم بتحسين أوضاعك المالية عبر عمل جديد.

ولكن، وبعد تاريخ 13 الشهر ينتقل عطارد لبرج العقرب حيث تناقش عقد أو اتفاق جديد أو ربما تقوم بعملية بيع أو شراء أو تفاوض على شراكة جديدة أو استثمار

كوكب المريخ يلعب دور مهم بهذا الشهر بوجوده ببرج السرطان بطريقة تواصلك مع الآخرين، وربما يخلق بعض الفوضى بعلاقتك مع المقربين سواء من الإخوة أو الأخوات، وربما تتسرع ببعض الإجراءات المنزلية والعقارية من المهم بهذا الشهر الاهتمام بالصحة العامة والسلامة من حيث السيارات الطرقات والتنقلات

من الناحية العاطفية تتحمس هذا الشهر لأجواء العاطفة، وربما يكون هناك بعض المجازفات والمغامرات أو ربما أنت من تميل للمبالغة باندفاعاتك نصيحتي لك أن لا تضع نفسك بمجالات دقيقة من الممكن أن تهدد استقرارك العاطفي إذا كنت مرتبط وخاصة بالفترة من بداية الشهر لغاية 17 بعد هذا التاريخ تستقر الأوضاع، وربما تعيد ترتيب علاقاتك وتقرر مصالحة، أو تستكمل علاقة، أو تذهب باتجاه ارتباط جديد وجديد.

ربما تتدخل بعض الأوضاع المالية بعلاقاتك الزوجية الأجواء عموما تشتد ابتداء من منتصف هذا الشهر، فمن الممكن أن تنشأ بعض التوترات والانفعالات الصاخبة، وربما تنهي عملية مالية أو قضية انفصال أو تسوية قانونية وقضائية الأوضاع المالية تشغلك، وربما يعاد طرح بعض القضايا، سواء كانت ديون أو حقوق أو التزامات فشمس الميزان تسلط الضوء على أمورك المهنية، ولا ننسى تراجع أورانوس ببرجك، والذي يشير لبعض الإرباكات والتغيرات المفاجئة على المستوى العائلي والسكني أو ربما الشخصي

اعتبارا من تاريخ 23 تنتقل الشمس لـ برج العقرب وهنا تدخل مرحلة الحسم فالعشرة أيام الأخيرة من هذا الشهر قد تحمل بعض الانفعالات والتوترات لذلك من المفيد التهدئة ومحاولة التعامل مع الظروف الطارئة والقائمة بالكثير من الهدوء قبل اتخاذ أي قرار.

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