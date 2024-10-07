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الامارات | أجراس كاتدرائية «نوتردام» الـ 8.. جاهزة مجدداً

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باريس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أجراس كاتدرائية «نوتردام» الـ 8.. جاهزة مجدداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عن اكتمال إعادة تثبيت أجراس كاتدرائية «نوتردام دو باري» الثمانية بتركيب «جرس غابريال».

وكتبت الوزيرة عبر منصة «إكس» أول من أمس: «انتهت إعادة التركيب للتو مع جرس غابريال، الأثقل بين الأجراس الثمانية (4162 كيلوغراماً)».

ودخلت ورشة ترميم تحفة الفن القوطي، التي أتى عليها حريق ضخم في 15 أبريل 2019، مرحلتها النهائية قبل شهرين من إعادة افتتاحها المقررة في السابع من ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة المسؤولة عن ترميم المَعلَم الباريسي الشهير، إن الأجراس الثمانية «نُظِّفَت، ورُمِّمَ اثنان منها تضررا من حرارة الحريق».

ونشرت فيديو على «إنستغرام» يُظهر فرق عمل ترميم الكاتدرائية، التي بلغت الأشغال فيها مراحلها الأخيرة، منكبّة على تجميع جرس «غابريال» وتركيبه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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