داء السكري.. 6 نصائح بسيطة للسيطرة على المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

السكري مرض خطير يحتاج إلى رعاية طبية لتجنب حدوث أي مضاعفات تهدد الحياة.

وبحسب mayoclinic، فإن تغيير أسلوب حياتك قد يساعدك في السيطرة على مرض السكري، باتباع هذه النصائح:

التخلص من الوزن الزائد.

ممارسة الرياضة.

تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون والدهون الصحية في النظام الغذائي.

تجنب الأطعمة المصنعة للغاية والمشروبات السكرية والوجبات الخفيفة عالية السعرات الحرارية.

اختيار الكربوهيدرات الأكثر تعقيدًا بدلا من السكريات البسيطة لتنظيم مستويات السكر في الدم.

النوم الجيد للتحكم في الجلوكوز بشكل فعال.

اقرأ أيضا:

عصير سحري يحمي قلبك ويخفض ضغط الدم.. تناول كوبا منه يوميا

تهدد صحتك.. 6 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة مباشرة

مخيفة للغاية.. صور لدمية عملاقة تثير الرعب في الشوارع

عمرها 80 عاما.. سيدة تثير جدلا بوصولها إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون

سعر الكيلو الواحد 6 آلاف جنيه.. ما هو أغلى نوع أرز في العالم؟