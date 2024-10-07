شبيه بالإنسان.. لن تتوقع ما يفعله الروبوت "ناديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يُظهِر مقطع فيديو حديث لروبوت يدعى ناديا، والذي طوره معهد الإدراك البشري والآلي (IHMC)، وهو يمارس الملاكمة باستخدام نظام التقاط الحركة الواقع الافتراضي وعصا التحكم عن بعد.

وبحسب interestingengineering، يكشف الفيديو الروبوت الشبيه بالإنسان "ناديا" التابع لمعهد الإدراك البشري والآلي (IHMC) وهو يتدرب على الملاكمة، إذ يوضح كيف يمكن لأنظمة التشغيل عن بعد المتطورة، أن تساعد الروبوتات في إنجاز المهام الصعبة والعملية.

وفي هذه الممارسة، يتم التحكم في الروبوت بواسطة مهندس قريب يرتدي نظارات الواقع الافتراضي (VR)، ومن خلال رابط مقيد، يتحكم المهندس بسهولة في ذراعي وساقي ناديا من خلال ترجمة حركاتهما على الفور باستخدام وحدات تحكم الواقع الافتراضي، ووفقًا لموقع معهد الإدراك البشري والآلي على الإنترنت.

وعلى الرغم من أن هذا الروبوت له عدد من التطبيقات، إلا أنه سيكون مفيدا في مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث وغيرها من السيناريوهات التي قد تكون خطيرة على البشر مثل التخلص من الذخائر المتفجرة.

التآزر بين الإنسان والروبوت

يعتقد معهد الإدراك البشري والآلي، أن الأداء العام يمكن تحسينه من خلال الجمع بين الشركاء البشريين والروبوتيين في نظام يستفيد من مهاراتهم التكميلية.

ويتمثل هدف ناديا في إدارة المهام بشكل مستقل مع السماح للمشغلين البشريين بالتدخل في العمليات المعقدة، ويوفر هذا النهج حلا عمليا لنشر الروبوتات في بيئات غير منظمة.

والآن، يُظهر الفيديو روبوت ناديا وهو يمد جسده ويوجه اللكمات، يوجه مهندس يرتدي نظارات الواقع الافتراضي حركات الإنسان، يتم نقل حركات الفني بسلاسة إلى ذراعي وساقي ناديا من خلال اتصال مقيد.

إن قاعدة التمويل المتنوعة هذه توضح الاهتمام الواسع النطاق والاعتراف باستخدامات ناديا المحتملة في المجالات العسكرية واستكشاف الفضاء والبحث التكنولوجي.

اقرأ أيضا:

عصير سحري يحمي قلبك ويخفض ضغط الدم.. تناول كوبا منه يوميا

تهدد صحتك.. 6 أطعمة احذر تناولها بعد شرب القهوة مباشرة

مخيفة للغاية.. صور لدمية عملاقة تثير الرعب في الشوارع

عمرها 80 عاما.. سيدة تثير جدلا بوصولها إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال الكون

سعر الكيلو الواحد 6 آلاف جنيه.. ما هو أغلى نوع أرز في العالم؟