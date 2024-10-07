إيران تستدعي السفير الأسترالي

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

أعلنت الخارجية الإيرانية يوم الأحد أنها استدعت السفير الأسترالي لدى طهران، وذلك نظرا لمواقف كانبرا -التي وصفتها بـ"المنحازة"بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، بأن المدير العام لشؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية الإيرانية، قام باستدعاء السفير الاسترالي في طهران "إيان ماكونفيل"، وسلمه احتجاج طهران على مواقف كانبرا المنحازة بشأن التطورات الإقليمية الأخيرة.

كما استنكر المسؤول الايراني بشدة المعايير المزدوجة التي تنتهجها كانبرا و"صمتها حيال تكرار العدوان الصهيوني على غزة ولبنان".

كما أكد المسؤول الإيراني "على أحقية الدفاع المشروع لإيران في مواجهة التهديدات المتكررة من جانب الكيان الصهيوني، والتي تطال سيادة ووحدة أراضي البلاد، واستهدافه الرعايا والمصالح الإيرانية؛ واصفا العمليات الصاروخية التي تنفذها إيران بأنها إجراء قانوني ومسؤول بهدف الدفاع عن الأمن القومي للشعب الإيراني واستقرار المنطقة".

وطالب المسؤول الإيراني الحكومة الأسترالية وسائر البلدان الغربية الداعمة لإسرائيل أن تتبنى دورا مسؤولا في هذا الخصوص.

ومن جانبه، قدم السفير الأسترالي شرحا حول "إجراءات كانبرا لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان"، وأكد أنه سيخطر حكومة بلاده بشأن الاحتجاج الرسمي الذي تسلمه من طهران.