ماذا يخبئ الفلك لمواليد برج الأسد هذا الشهر؟ تابع قراءة السطور التالية.

توقعات برج الأسد لشهر أكتوبر 2024

برج الأسد قد يكون الحدث الأهم بهذا الشهر هو وجود المريخ ببرج السرطان، والذي قد يؤثر على أوضاعك النفسية والصحية والعائلية، ولكن ومع تقدم كوكب بلوتو ببرج الجدي بتاريخ 12 تبدأ الأوضاع العائلية تتجه نحو تصويب وإصلاحات وربما مصالحات. الشمس وعطارد ببرج الميزان تتيحان أمامك حركة كبيرة من الاتصالات والأسفار والتنقلات وعقد علاقات واسعة، وربما تتاح لك فرص جديدة بالعمل أو نجاحات ونشاط خاص عبر السوشال ميديا، مما يؤدي إلى حصولك على بعض المكاسب والأرباح المادية.

بعد تاريخ 13 عليك الحذر والانتباه فعطارد بالعقرب معني مباشرة بخلق التعقيدات، والتي قد يفرضها بطريقة تواصلك مع بيئتك المهنية أو تفاهم مع أشخاص أعلى منك مرتبة ربما رؤساء أو مسؤولين، فقد تتعثر بعض العلاقات، ويسود أجواء من التحدي فكن منتبهاً وحذرًا.

ولادة قمر ببرج الميزان تشير لعملية أو قرار أو فكرة أو خطوة، وربما تغييرات مكان أو سفر أو بلد ومنزل جديد. تنطلق بهذا الوقت بمرحلة جديدة ربما للبعض دراسية، وقد تلتزم بعمل يتطلب الحركة، تسمع بأخبار جيدة جدا تدعوك لكثير من التفاؤل.

أما عن اكتمال القمر ببرج الحمل، فهذا يشير لخبر عاطفي جيد أو نهاية قضيه وعلاقة واتخاذ القرار المناسب لها.

من الناحية العاطفية عليك الانتظار لغاية تاريخ 17 وهو موعد انتقال كوكب الزهرة لبرج القوس قبل هذا التاريخ عليك الانتباه من فخ أو ورطة أو أشخاص غير مناسبين لك ربما تكتشف ما يجعلك قلقا تجاه الطرف الآخر أو تحتار بطريقة التصرف تعاني من بعض المشاكل، وتحاول البحث عن اليقين والحقيقة بمن تربطك بهم علاقة، حاول عزيزي الأسد ان تتحرر من حالة التطرف والتي تسكنك بهذا الوقت.

يكبر طموحك، وربما تنظر لنجاحك المهني كأولوية بحياتك، الخاليين منكم قد يجد الحب مجالاً مهنياً ولا استبعد المفاجآت على صعيدك العاطفي ربما البعض يعود لعلاقة عاطفية سابقة، أو يطرأ ما يجمعك بحبيب سابق، ولكن الأغلبية من مواليد الأسد يحمل لهم هذا الشهر قرارات وظروف مفاجئة، أو يطرأ بعض التغييرات باستراتيجية تعاملك مع الطرف الآخر مما يعفيك من الحيرة والتعب.

بتاريخ 17 تنتقل الزهرة لموقع مناسب لتبدأ بعمليات إصلاح ضرورية تنقذ علاقاتك، وتعفيك من التوتو مع الحبيب أو الشريك، قد يلجأ البعض من مواليد الأسد بهذا الشهر إلى التفكير الجدي بارتباط أو ربما خطوبة إذا أثبت لهم الحبيب صدقه وإخلاص وولاءه.

بتاريخ 23 تنتقل الشمس لبرج العقرب، فيزيد اهتمامك بأعمالك وطموحاتك الكبيرة، وتقبل بقوة على إنجاح بعض المشاريع والخطوات، ولكن انتبه في هذه المرحلة، والتي تطرح أمامك بعض المنافسات والتحديات الغير متوقعة بمجالك العملي.

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