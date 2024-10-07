نجمات تألقن على منصات عروض الأزياء

على مدار الأسابيع الماضية توجهت أنظار عشاق الموضة إلى متابعة أحدث الصيحات والأزياء والإكسسوارات في أسابيع الموضة التي أقيمت في عواصم العالم، والتي كان آخرها أسبوع الموضة في باريس، الذي شهد هذا العام تواجد العديد من النجمات على منصات عروض الأزياء ليضيفوا سطراً جداً إلى مسيرتهم المهنية.

شهدت منصات العروض ظهور العديد من النجمات للمشاركة في عرض تصميمات أبرز دور الأزياء، وظهرن بإطلالات مبهرة خطفت الأنظار، لذا إليك ابرز النجمات اللاتي ظهرن في عروض أزياء أسابيع الموضة.

نجمات العالم على منصات عروض الأزياء

على الرغم من كون، كايلي جينر، عارضة أزياء في الأساس، إلا أن اختتامها لعرض دار "Coperni" ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، كان مبهراً للغاية، والذي أقيم في ديزني لاند.

بدت كايلي جينر بإطلالة ساحرة تشبه أميرات "ديزني"، مرتديةً فستانًا أسود منفوشًا مع أكمام منفصلة، مما أضفى عليها جاذبية وأناقة لافتة خطفت الأنظار.

ولأول مرة في عالم الأزياء، خطت صنداي روز، ابنة النجمة نيكول كيدمان، أولى خطواتها على منصة عروض الأزياء خلال عرض مجموعة دار "Miu Miu" ، حيث ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتديةً فستانًا قصيرًا باللون الأبيض من دون أكمام، مُزينًا بشريط رفيع عند منطقة العنق. نسقت الفستان مع حذاء أسود وتسريحة شعر ناعمة وبسيطة.

أما الفنانة والمنتجة الأمريكية هيلاري سوانك، فقد أضافت مهنة جديدة لها بعد أن تألقت في أول ظهور لها كعارضة أزياء على منصة عرض مجموعة "Miu Miu" لموسم ربيع وصيف 2025.

هيلاري سوانك، البالغة من العمر 50 عامًا، ظهرت بمعطف بني مزود بأحزمة متعددة الطبقات، وصندل وردي أنيق، وبدت إطلالتها طبيعية ومتوهجة، مع مكياج ناعم ولون شفاه وردي.

لم تكن كايلي جينر الوحيدة المشاركة من عائلة كاردشيان على منصات عروض الأزياء، فقد تألقت شقيقتها الكبرى كيندال جينر في عرض أزياء دار "SCHIAPARELLI" لموسم ربيع وصيف 2025. ظهرت كيندال بإطلالة بسيطة وعصرية، مرتديةً توب على هيئة كورسيه، الذي يُعتبر من الصيحات الرائجة في المواسم القادمة، مع بنطلون جينز بخصر غير متساوٍ.

وشاركت الفنانة الأمريكية إيفا لانغوريا في عرض "Le Défilé L"Oréal Paris" بنسخته السابعة، الذي أقيم في ساحة "Place de l"Opéra". ظهرت إيفا على منصة العرض بإطلالة ساحرة بفستان أبيض دراماتيكي، تميز بتصميم مجعد عند الأكتاف الكبيرة المنسدلة.

إطلالة إيفا لونغوريا اعتمدت على قصة ضيقة عند الخصر، فيما انسدلت أطراف الفستان الطويلة على شكل ذيل فخم مزين بالقماش المجعد، وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية ومكياج ناعم بأسلوب خريفي، واعتمدت تسريحة شعر متموجة أنيقة، مع حذاء فضي ميتاليك.

وتألقت النجمة روشيل هيومز في إطلالة مميزة، حيث ارتدت تنورة طويلة ومجسمة باللون الأبيض بخصر مرتفع وجيوب جانبية، ونسقت معها كروب توب براق باللون الأسود، جاء بتصميم ضيق وأكمام طويلة وضيقة مع إضافة الكرانيش التي زينت أحد كتفيها.

وخلال عرض "L"Oréal Paris"، تألقت النجمة سيمون آشلي بإطلالة براقة ومبهرة. ارتدت فستانًا داكن اللون يكسوه لمعان فضي، بتصميم مائل على الكتف مزين بثنيات فوق منطقة الصدر، مع كم طويل على الجانب الآخر وفتحة عند الخصر. وانسدل الفستان بشكل مستقيم فوق ساقها مع فتحة جانبية كشفت عن ساقها الأخرى، وأكملت إطلالتها بصندل ميتاليك فضي، واكتفت بأقراط صغيرة، مع ترك شعرها منسدلًا خلف ظهرها.

أما الفنانة جين فوندا، فقد تألقت بإطلالة فضية مميزة، حيث ارتدت معطف ميدي بتصميم مريح بأكمام طويلة وياقة عريضة، مع حزام عريض حدد منطقة الخصر. زُين المعطف بالفصوص البراقة التي أضفت لمسة من الأناقة، ونسقت معه حذاء رياضياً فضياً.

وظهرت النجمة الهندية عليا بهات في إطلالة جذابة، مرتدية جمبسوت أسود بتصميم الشارلستون، ضيق من الأعلى، مع درع معدني فضي في الجزء العلوي بتصميم الكب، وفتحة صدر غير منتظمة، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات فضية عصرية.

وعلى منصة العرَض تألقت الفنانة الشهيرة أيشواريا راي بفستان أحمر طويل وفضفاض بأكتاف منسدلة، وامتدت أكمامه على شكل وشاح طويل وعريض. انسدل الفستان حتى أسفل، ونسقت معه صندلًا ذهبيًا ليكمل إطلالتها الأنيقة.

أبهرت النجمة المصرية منى زكي الحضور بإطلالتين مميزتين؛ الأولى بفستان ذهبي براق بصيحة الكب مع فتحة صدر غير منتظمة، ونسقته مع إكسسوارات لامعة.

وفي الوقت ذاته، تألقت النجمة السعودية أسيل عمران بإطلالة أنيقة في إحدى فعاليات أسبوع الموضة في باريس، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأسود من قماش المخمل بتصميم مجسم وبصيحة الكب، وتميز الجزء العلوي بتصميم غير متوازٍ باللون الأبيض، وأكملت إطلالتها بمجوهرات فاخرة

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