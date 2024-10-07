الامارات | قنوات «دبي للإعلام» تطل بدورة جديدة.. إنتاجات ضخمة ونقلة نوعية في المحتوى

شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات «دبي للإعلام» تطل بدورة جديدة.. إنتاجات ضخمة ونقلة نوعية في المحتوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «دبي للإعلام» عن تفاصيل الدورة البرامجية الخاصة بتلفزيون دبي، وقناتي «سما دبي» و«دبي ون»، التي تتضمن باقة متفردة من البرامج الاجتماعية والترفيهية والثقافية التي تواكب من خلالها مسيرة دبي وتطورها في مختلف المجالات، وتعكس عبرها رؤى الإمارة وطموحاتها بأن تكون مركزاً رائداً لصناعة المحتوى.

وتجسد الدورة الجديدة - التي تتميز بإنتاجاتها الضخمة - توجهات «دبي للإعلام» الهادفة إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة وثرية بالمعرفة قادرة على تلبية أذواق مختلف فئات المجتمع، ما يعزز مكانة «دبي للإعلام» كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في فهم ثقافة المشاهد في الوطن العربي.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، سالم باليوحة، حرص «دبي للإعلام» على تطوير القطاع الإعلامي، واهتمامها بإنتاج المحتوى الإبداعي لتكون دبي أهم صُنّاعه على المستوى العربي. وقال: «تواصل (دبي للإعلام) عبر ما تقدمه من إنتاجات ضخمة وبرامج نوعية دعم استراتيجيات دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها عاصمة إعلامية رئيسة في المنطقة، ومركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي، ووجهة جاذبة للطاقات والخبرات وأصحاب المواهب والمبدعين، بهدف تمكينهم من إنتاج محتوى إبداعي ملهم ضمن بيئة داعمة ومميزة تضمن الاستدامة والكفاءة والجودة العالية، ما يسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية التي يشكل الإعلام جزءاً أساسياً منها».

وأوضح باليوحة أن الدورة الجديدة بما تتضمنه من أعمال وبرامج تتميز بقدرتها على فهم المشاهد ولفت انتباهه، وتعد الأفضل من الناحية الإنتاجية، ما يجعلها تشكل قفزة نوعية في صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، مضيفاً: «تتضمن الدورة الجديدة تشكيلة واسعة من البرامج المميزة القادرة على إبراز مكانة دبي وريادتها على الخريطة العالمية كمدينة مفضلة للعمل والعيش والترفيه، كما تنسجم مع أهداف ومحاور استراتيجية جودة الحياة في الإمارة التي تتمحور حول الإنسان، إذ تسهم برامجنا الجديدة في فتح آفاق الكفاءات الشابة ورواد الأعمال الجدد وصناع المحتوى، وتسعى إلى التعريف بتفاصيل الثقافة الإماراتية، وتعزيز القيم الاجتماعية والفكرية بين أبناء المجتمع على اختلاف فئاتهم».

منصات داعمة للشباب

من جانبها، أشارت رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن، إلى نجاح «دبي للإعلام» في إحداث نقلة نوعية في محتوى قنواتها التلفزيونية، التي تُعد منصات إبداعية داعمة للشباب وأصحاب المواهب المحلية والإقليمية في كل المجالات، إذ تسعى «دبي للإعلام» عبر ما تقدمه من برامج ومحتوى فكري هادف إلى تعزيز روح الابتكار لديهم. وقالت: «تعكس الدورة الجديدة جهود (دبي للإعلام) الهادفة إلى تطوير المحتوى والارتقاء به، وتقديمه بأشكال مبتكرة تعزز أجندة دبي الإبداعية، إذ تم إنتاجها وفقاً لأفضل الممارسات الإعلامية العالمية، ويأتي ذلك تجسيداً للشراكات التي أبرمتها (دبي للإعلام) مع أكبر المؤسسات الإعلامية في العالم، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وهو ما انعكس على نوعية برامجنا التي تجمع بين المعرفة والترفيه العائلي، وتواكب ما تشهده دبي والإمارات من أنشطة وفعاليات وأحداث مختلفة، وتقدمها عبر قنواتها التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتلبي من خلالها أذواق الجميع».

ونوهت بأن المحتوى الإعلامي الجديد لقنوات «دبي للإعلام» يتسم بالتنوع والشمولية وتميّز الأعمال المعروضة، ما يسهم في ترسيخ مكانة قنوات دبي للإعلام في صدارة المحطات الأكثر مشاهدة محلياً وإقليمياً والأقرب إلى المشاهد.

أبواب الفرص

على مدار الفترة المقبلة، سيطل تلفزيون دبي بدورة ثرية بالبرامج النوعية والجديدة التي تتميز بضخامة إنتاجها، وفي مقدمتها الموسم الثاني من البرنامج الاقتصادي الاستثماري «شارك تانك دبي» الهادف إلى فتح أبواب الفرص أمام رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من تنمية مشاريعهم، وتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس، من خلال عرضها أمام لجنة من المستثمرين المعروفين في الإمارات والمنطقة، تضم في عضويتها كلاً من:

إيلي خوري، الرئيس التنفيذي لشركة «فيفيوم هولدينج» ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أومنيكوم الإعلامية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفيصل بن جمعة بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي ونائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، ورائدة الأعمال الإماراتية أميرة سجواني، العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في «داماك العقارية» والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بريبكو»، وعادل ساجان، المدير العام، مجموعة دانوب، ومحمد بلوط، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمطعم «كيتوبي» المنصة السحابية الرائدة والمتخصصة في عالم الطهي، ونور سويد، المؤسس والشريك الإداري لشركة «غلوبال فينتشرز»، وتوفيق كرديدية، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «براند فور لس»، وسيما فيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «أباريل»، ومنى قطان، مؤسس شركة كيالي، ومنى عطايا، رائدة أعمال ومؤسس موقع «ممز وورلد» والمؤسس الشريك لـ«بيت. كوم»، وكورديل برودوس، رجل أعمال ومستثمر في اقتصاد المبدعين، وهو نجل مغني الراب سنوب دوج، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إليكتريك»، ومات هيغنز، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الخاصة RSE Ventures.

وستشهد الدورة الجديدة عودة برنامج «إكس فاكتور» بموسم جديد لتواصل من خلاله لجنة التحكيم التي تضم في عضويتها الفنانين راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض، اكتشاف أصحاب المواهب الفنية في العالم العربي، ويأتي ذلك إثر النجاح الذي حققه البرنامج في موسمه الماضي الذي شهد تتويج الفنانة المصرية حنين الشاطر بلقب «إكس فاكتور».

كما تتضمن الدورة أيضاً الموسم الأول من برنامج «من سيربح المليون» الذي سيتولى تقديمه الفنان قصي خولي، ويتمحور حول المسابقات والمعلومات العامة، ويتيح للمشتركين فرصة الفوز بمليون درهم من خلال الإجابة عن 15 سؤالاً متدرجاً في الصعوبة، ما يزيد من حدة التشويق على مدار حلقات البرنامج الذي يحظى بشعبية واسعة على امتداد المنطقة العربية.

بينما يهدف برنامج «كاستينج» إلى اكتشاف أصحاب المواهب الجديدة في الدراما والتمثيل، ويسعى إلى صقل قدراتهم من خلال إدخالهم في تجارب أداء مختلفة، وإخضاعهم لتحديات متنوعة، ويتولى عملية تقييم المتسابقين لجنة تحكيم مميزة، تضم في عضويتها المخرج المصري عمرو سلامة، ومدربة التمثيل والكاستينج مروة جبريل، إلى جانب ضيف شرف مختلف في كل حلقة من الشخصيات البارزة في صناعة السينما والدراما، ومن أبرزهم المخرج يسري نصر الله، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج محمد دياب، والسيناريست مدحت العدل، والفنان أحمد أمين، وغيرهم.

كما تشمل الدورة برنامج «دبي هذا الصباح» الذي يمتاز بتنوع فقراته، ويناقش العديد من الموضوعات الاجتماعية وكل ما يتعلق بالأسرة والمرأة، ويستعرض أبرز الأحداث والفعاليات اليومية التي تشهدها دبي. فيما يشكل برنامج «موعد مع» الذي تقدمه ندى الشيباني نافذة إبداعية، نطل من خلالها على ذكريات نخبة من الضيوف والشخصيات المهمة التي تعمل في قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والعقار والرياضة والصحة والفن والموسيقى والتشكيل والأدب، وغيرها.

علاوة على البرنامج الترفيهي «مشاهير» الذي تمنح فيه ديالا مكي الجمهور نظرة خاصة على الموضة والرفاهية والعلامات التجارية العالمية وكواليس عروض الأزياء، كما تواصل فيه لقاءاتها المميزة مع مشاهير العالم.

وستشهد الدورة العرض الحصري لمسلسل «ألب أرسلان 2» الذي يُعد من أضخم الإنتاجات الدرامية التاريخية التركية، وتدور أحداثه حول حياة السلطان الثاني للدولة السلجوقية، الذي نجح في حكم وإدارة الدولة خلال فترة تأسيسها، ويستعرض أبرز المعارك التي خاضها ألب أرسلان بهدف توسيع الإمبراطورية السلجوقية، لاسيما بعد فتح الأناضول وانتصاره على البيزنطيين في معركة ملاذكرد. ويتميز المسلسل الذي يعرض حصرياً على شاشة تلفزيون دبي وتطبيق «أوان» الرقمي، بإنتاجه الضخم وأداء نجومه.

مواعيد أسبوعية

وسيسهم «مركز الأخبار» ضمن الدورة الجديدة بإنتاجاته المميزة التي تضم سلسلة من البرامج الأسبوعية، وعلى رأسها برنامج «الطريق إلى البيت الأبيض» الذي تقدمه الصحافية نوفر رمول، وتستضيف فيه نخبة من المحللين والخبراء في الشأن الأميركي لمتابعة تفاصيل الانتخابات بالولايات المتحدة.

بينما تقدم ريا رمال بأسلوب تفاعلي يعتمد على تقنيات الواقع المعزز برنامج «نبض دبي».

ويطل محمد سالم عبر برنامج «كابشن» ليضيء على القرارات الحكومية وأبعادها وسلسلة المبادرات النوعية التي تشهدها الدولة، وما تحققه من نجاحات لافتة في مختلف المجالات. ويمثل برنامج وبودكاست «شيفرة» رحلة في الذات، إذ تركز فيه هبة زعرور على العديد من السلوكيات والقيم والمبادئ الأساسية التي تسهم في إثراء التجارب.

وتحاور شيري جامخو وغيرغ فيرلي في برنامج وبودكاست «دبي كاست» العديد من صناع القرار والشخصيات التي تمكنت من تحقيق النجاح والوصول إلى العالمية انطلاقاً من دبي.

حضور قوي على «سما دبي»

وستطل قناة «سما دبي» خلال الفترة المقبلة بتشكيلة من البرامج الهادفة التي تجمع بين القيمة الاجتماعية والفكرية والترفيه والمسؤولية المجتمعية. وتتسم بالجودة العالية في أسلوبها وطابعها التفاعلي، إلى جانب الحضور القوي والنوعي لنخبة من رجالات الفكر والأقلام والمثقفين والمتخصصين في مختلف المجالات، وفي مقدمتها البرنامج الحواري الاجتماعي «مساء دبي» الذي يقدمه على الهواء فريق متنوع من المذيعين، ويركز على القضايا المجتمعية، ويستضيف ضمن فقراته نخبة من الشخصيات المؤثرة بهدف تبادل الآراء حول موضوعات متجددة تعكس تنوع دبي وثقافتها. وكذلك البرنامج التفاعلي «مساحة»، وفيه يتناول الإعلامي عبدالله إسماعيل موضوعات مجتمعية مختلفة، ويقدمها بأسلوب حيوي يجمع بين الترفيه والثقافة.

ويطل برنامج «الوجهة الأولى» بموسم ثانٍ يسلط الضوء على جماليات دبي من خلال عيون كبار المواطنين الذين سيطوفون برفقة غانم الشامسي حول المدينة.

بينما تستعرض سامية مراد في برنامج «الحي الثقافي» تطور المشهد الأدبي والفني في دبي، من خلال عرض مجموعة من التقارير واللقاءات مع شخصيات ملهمة.

في حين يستهدف البرنامج الاجتماعي التوعوي «ابن بيتك» فئة الشباب، ويمنحهم سلسلة نصائح تفيدهم في مراحل تشطيب وبناء بيوتهم.

ويعرض برنامج «الطبيعة مع علي بن ثالث» رحلات الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي المصور الإماراتي علي بن ثالث، حول العالم وتجربته في تصوير الطيور النادرة.

حكايات مُلهمة

ستقدم قناة «دبي ون» خلال الفترة المقبلة لجمهورها والناطقين بالإنجليزية، تشكيلة من البرامج، وفي مقدمتها (DXB Today) الذي يأخذ المشاهدين في جولة تمكنهم من استكشاف أسلوب الحياة في دبي، إذ يواكب عبر فقراته أحدث الفعاليات والابتكارات والشخصيات المؤثرة التي تسهم في رسم ملامح المشهد الفني والموسيقي المحلي. ويتطرق البرنامج اليومي إلى أحدث صيحات الموضة، ويدخل عوالم الطعام والترفيه. ويتضمن أيضاً مجموعة من الحوارات الحصرية مع أبرز مشاهير العالم الذين يزورون دبي. ويشارك في تقديم البرنامج أحمد الفلاسي وميثاء العوضي، وتوم أوركهارت وإيمي كيتشنغمان.

وستشمل الدورة الجديدة برنامج بودكاست (HOME GROWN DUBAI) الذي يقدمه عمر بطي، ويضيء على مسيرة نخبة من صناع القرار والمستثمرين ورواد الأعمال والفنانين والمثقفين والمصممين، وغيرهم من الشخصيات الإماراتية والمقيمة على أرض الدولة، التي اختارت دبي مكاناً لتأسيس أعمالها ومشاريعها، وفضاءً واسعاً لإطلاق مبادراتها وأفكارها المبتكرة في مجالات متنوعة، من الهندسة المعمارية والفنون، إلى التكنولوجيا والمطاعم والموضة والمشاريع التجارية، وغيرها، وتمكنوا بإرادتهم وإصرارهم من إيصالها إلى العالم انطلاقاً من دبي التي توصف حالياً كواحدة من أسرع المدن العالمية.

وخلال حلقات البرنامج، يستضيف عمر بطي في حوار مفتوح أكثر من 12 شخصية تمثل نماذج ملهمة في تحقيق النجاح، حيث نتعرف من خلال أحاديثهم إلى حكاياتهم وطموحاتهم، وأبرز المواقف التي مروا بها خلال رحلة ترجمة أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة.

• 15 سؤالاً ستتيح الفوز بمليون درهم خلال برنامج «من سيربح المليون» الذي سيتولى تقديمه الفنان قصي خولي.

• عودة «إكس فاكتور» بموسم جديد على تلفزيون دبي مع لجنة تحكيم تضم الفنانين راغب علامة وفايز السعيد ورحمة رياض.

• برنامج «كاستينج» يهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الجديدة في الدراما والتمثيل، ويسعى إلى صقل قدراتهم.