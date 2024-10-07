تمثال ينهي حياة مديرة دار أزياء بطريقة مروعة.. ماذا حدث؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أظهر مقطع فيديو مروع سقوط تمثال من مبنى في نابولي على رأس مديرة دار "برادا" للأزياء، ما أدى إلى سقوطها على الأرض ووفاتها بينما كان صديقها يصرخ طلبًا للمساعدة.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة كيارا جاكونيس (30 عاما) وهي تسير في قلب نابولي في إيطاليا مع صديقها، وكلاهما يحملان حقيبتين في طريقهما إلى المطار عندما سقط التمثال فجأة.

وفجأة سقط التمثال على رأسها وقتلها، وفقا لما أظهرته كاميرات المراقبة في الشارع، وأصيب صديقها ليفيو روسو (29 عاما) بصدمة شديدة من موتها الفجائي، وبدأ بالصراخ طالبا النجدة، وكان جاثيا على ركبتيه أمام جثتها رافضا تقبل فكرة وفاتها، حيث حاول إنعاشها عدة مرات رغم اقتناعه بفشل محاولاته البائسة في إعادتها إلى الحياة.

وفي نهاية المقطع، يمكن رؤية رجل آخر ينضم إلى روسو، ويضع يده على ظهره بينما ينظر إلى جثة جاكونيس الهامدة على الرصيف.

وبعد دقائق، وصلت الإسعاف ونقلت جثة كيارا إلى المستشفى، فيما حضرت الشرطة إلى موقع الحادث، وضربت طوقا أمنيا لعدم العبث بالأدلة، دون استبعاد عدة فرضيات حول ظروف الوفاة.

وفي حال ثبات غياب أي أسباب جرمية، فمن الممكن جدا توجيه تهمة القتل غير العمد ضد المسؤولين عن صيانة التمثال.

وكانت جاكونيس، التي تنحدر من مدينة بادوفا الشمالية، تعمل في وظيفة أحلامها كمديرة لدى دار الأزياء الفاخرة برادا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

أدارت كيارا، 15 متجرا في منطقة فرنسا وموناكو وبلجيكا، وكانت تستعد لإطلاق منتجات جديدة.

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