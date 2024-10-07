أشرف زكي يعلن أسباب تكريم يحيى الفخراني

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، أسماء الفنانين المكرمين بالمهرجان.

وكشف أشرف زكي، عن أسماء المكرمين بالمهرجان وهم الفنان يحيى الفخراني، واسم الفنان الراحل أحمد راتب، والمخرج المسرحي سمير العصفوري.

وعن أسباب تكريم الفخراني قال زكي: "مفيش فنان أعطي للمسرح لا يستحق التكريم، والود ودي أكرّم كل الناس، وسمو الشيخ السلطان القاسمي سيكون على رأس المكرمين هذا العام".

أكد زكي أن الفنان يحيى الفخراني قدم الكثير للمسرح المصري، وأنه يستحق التكريم كل عام، مؤكداً أن تكريم الفنان الراحل أحمد راتب تأخر كثيراً".

وأوضح أشرف زكي، أن مهرجان نقابة المهن التمثيلية، يتضمن 25 عرضًا في الدورة، وأن كل يوم من فعالياته سيشهد ثلاثة عروض.

كانت نقابة المهن التمقسلية قد أقامت مؤتمرًا صحافيًا مساء أمس (الأحد) لإعلان تفاصيل مهرجان النقابة للمسرح المصري، الذي يُقام من يوم 9 حتى 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وذلك لإعلان أسماء أعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل برامج العروض المشاركة والورش التدريبية والفعاليات المصاحبة.

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