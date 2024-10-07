شكرا لقرائتكم خبر عن احتفاء بمرور 365 يوما على طوفان الأقصى.. مهرجان وهران يعرض 22 فيلما دعما للقضية والان مع تفاصيل الخبر

يشهد مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في دورته الـ 12، غدًا الإثنين 7 أكتوبر، بدء عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا قصيرًا، ضمن مشروع المسافة صفر للمخرج الفلسطيني رشيد مشهرواي، وهي الأفلام التي تم تصويرها من قلب غزة ووسط الحرب لمخرجين محاصرين في غزة بعد طوفان الأقصى.

ويأتي عرض الأفلام احتفاءً بمرور 365 يومًا على طوفان الأقصى، ومن المقرر أن يعرض غدًا 12 فيلمًا، فيما يعرض الباقي بعد غدٍ الثلاثاء وذلك بحضور رشيد مشهراوي صاحب المشروع.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، وشهد المهرجان عرض فيلم المخرج الجزائري لطفي بوشوشي "عين لحجر"، كفيلم الافتتاح وهو العمل الذي يدور في اطار كوميدي، في قرية تتعرض لظروف جوية صعبة ليستغل رجل سئ السمعة الأمر في محاولة منه للثراء.

مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، يعرض 60 عملاً سينمائيًا من بين 400 فيلم مسجل في المنصة الرقمية للمهرجان، بغرض التنافس على جوائز "الوهر الذهبي والفضي"، في الدورة الـ 12، وتضم المسابقات الرسمية 11 فيلمًا روائيًا طويلاً و14 فليمًا روائيًا قصيرًا و8 أفلام وثائقية قصيرة و10 أفلام وثائقية طويلة.

فيما تم برمجة عرض 22 فيلمًا فلسطينيًا بعنوان "غزة المسافة صفر"، وسوف يتم عرضها ابتداء من 7 أكتوبر، احتفاءً بالذكرى السنوية الأولى لطوفان الأقصى.