سميحة أيوب تقدم الأداء الصوتي لأوبريت «إيد واحدة»

تقام احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم التابع لقطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد نصر أكتوبر المجيد يوم 9 أكتوبر على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

وتقام احتفالية نصر أكتوبر المجيد على فصلين، حيث سيعرض بالفصل الأول من الاحتفالية أوبريت "ايد واحدة" الذي يقدمه فرقة رضا للفنون الشعبية، الفرقة القومية وفرقة أنغام الشباب والأوبريت رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

وقامت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب بتسجيل الأداء الصوتي للأوبريت.

ويتضمن الفصل الثاني من الإحتفالية فقرة غنائية للنجم الكبير علي الحجار الذي سيقدم باقة من أشهر أغانيه أبرزها "اللي بنى مصر - عارفة - مكتوبالي - الصادقين - زي الهوا" وغيرها من أروع وأجمل أغانيه التي تنال إعجاب الجمهور.

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