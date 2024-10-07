شيرين عبد الوهاب تعود بقوة إلى نشاطها الفني

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الفترة المقبلة لجولة فنية تعود بها إلى نشاطها الفني بشكل مكثف من خلال إحياء عدة حفلات في مصر والدول العربية، حيث تحيي حفلًا ضخمًا في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل، مقطع فيديو لشيرين عبد الوهاب، معلنة عن إحيائها حفلًا ضخمًا سيكون هو الأكبر في دبي، على أن تكشف باقي تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يُذكر أن شيرين سوف تحيي حفلاً في الكويت، يوم 28 تشرين الأول (نوفمبر) المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كثيفاً.

كانت شيرين عبد الوهاب طرحت أخيراً أحدث أغنياتها بعنوان "عوّدتني الدنيا" عبر كل تطبيقات الموسيقى، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان تامر عاشور وإنتاج رامز سليمان.

وتأتي أغنية "عوّدتني الأيام" بعد طرح شيرين أغاني عدة من ألبومها الجديد، ومنها أغنية "اللي يقابل حبيبي" والتي دخلت قائمة الفيديوهات الغنائية الأعلى مشاهدةً في مصر، على الرغم من حذف شركة "روتانا" لهذه الأغنية من القناة الرسمية للفنانة.

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