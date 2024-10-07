نجلاء بدر تحكي ذكريات دخولها كلية الإعلام

حكت الفنانة نجلاء بدر، كيف تحول مسار دراستها إلى كلية الإعلام بعدما كانت تريد دراسة التمثيل.

وقالت نجلاء بدر خلال لقائها في برنامج ساعة ونس" مع مراد مكرم عبر قناة cbc سفرة: "أنا كان نفسي أبقى ممثلة وكنت عايزة أدخل معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، جبت مجموع كويس في الثانوية العامة 96%، بابا قالي لازم أدخل كلية مش معهد".

وأضافت نجلاء بدر: "في الوقت دا كانوا بيصوروا مسلسل "رأفت الهجان" وماما كانت بتشتغل في المسلسل في الأزياء، رحت أزورها في موقع التصوير وقابلت المخرج يحيى العلمي وسألني هتدخلي كلية إيه؟ قلت له عايزة أدخل معهد سينما، قالي لا أدخلي إعلام ما إيمان الطوخي أهي خريجة كلية إعلام وبتشتغل ممثلة".

وتابعت نجلاء بدر: "أنا مكنش في دماغي خالص، بس قالي على الأقل يبقى معاكي شهادة عشان لو منجحتيش كممثلة، حبيت الفكرة إني هدخل كلية إعلام هبقى مذيعة ولو منجحتش كممثلة هبقى جوا ماسبيرو".

يذكر أن نجلاء بدر انشغلت الفنرة الماضية في تصوير مسلسل "أزمة ثقة" وتدور أحداثه في إطار تشويقي درامي حول جريمة قتل، يحاول أبطاله الفرار منها مع التغلغل في صراعات الخيانة والثقة والمكائد خلال 15 حلقة.

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