نجلاء بدر تكشف أسراراً جديدة عن بداياتها

خلال لقائها في برنامج "ساعة ونس" الذي يقدمه الفنان مراد مكرم عبر قناة cbc سفرة، حكت الفنانة نجلاء بدر العديد من أسرار حياتها المهنية وكيف تحول مسار دراستها إلى كلية الإعلام بعدما كانت تريد دراسة التمثيل.

قالت نجلاء: "أنا كان نفسي أبقى ممثلة وكنت عايزة أدخل معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، جبت مجموع كويس في الثانوية العامة 96%، بابا قالي لازم أدخل كلية مش معهد".

وأضافت: "في الوقت دا كانوا بيصوروا مسلسل "رأفت الهجان" وماما كانت بتشتغل في المسلسل في الأزياء، رحت أزورها في موقع التصوير وقابلت المخرج يحيى العلمي وسألني هتدخلي كلية إيه؟ قلت له عايزة أدخل معهد سينما، قالي لا أدخلي إعلام ما إيمان الطوخي أهي خريجة كلية إعلام وبتشتغل ممثلة".

تابعت: "أنا مكنش في دماغي خالص، بس قالي على الأقل يبقى معاكي شهادة عشان لو منجحتيش كممثلة، حبيت الفكرة إني هدخل كلية إعلام هبقى مذيعة ولو منجحتش كممثلة هبقى جوا ماسبيرو".

أكملت نجلاء بدر حكايتها: "قدمت وأنا مش عارفة كلية إعلام هتجيلي ولا لأ، وفضلت شهر كامل كل ما يدخلوا المدرجات ينادوا على أسامي أقول هيقولولي أنتي جايه هنا غلط، كانوا بياخدوا من علمي 98% وأنا 96% مكنتش تدخلني، إزاي قبلوني مش عارفة".

يذكر أن نجلاء بدر تنتظر عرض مسلسل "أزمة ثقة" وتدور أحداثه في إطار تشويقي درامي حول جريمة قتل، يحاول أبطاله الفرار منها مع التغلغل في صراعات الخيانة والثقة والمكائد خلال 15 حلقة، وهو من بطولة هاني عادل ونجلاء بدر ومنة فضالي وملك أحمد زاهر وتامر فرج وإيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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