وزيرة الشؤون الاجتماعية السورية: نعمل على تقديم مساعدات سريعة ومنتظمة للوافدين من لبنان

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية سمر السباعي عن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة استجابة لاستقبال الوافدين اللبنانيين في مختلف المحافظات، موضحة أن أن الوزارة "عملت، منذ اللحظات الأولى لتوافد أهلنا من لبنان جراء العدوان الإسرائيلي وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس بشار الأسد حول تقديم كل التسهيلات والدعم اللازم للوافدين وتوفير جميع الخدمات اللازمة لهم، مع الشركاء على تجهيز عدد من مراكز الاستضافة في المحافظات التي تستقبل أهلنا الوافدين من لبنان الشقيق، ورفدتها بكامل احتياجاتها اللوجستية والإغاثية اللازمة، وشملت المراكز المجهزة لاستقبال الوافدين في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية ودمشق وريف دمشق.

وفي سياق متصل بينت السباعي أن الوزارة نسقت جهود شركائها من المنظمات غير الحكومية للعمل بأقصى الإمكانات لتأمين كامل الاحتياجات للوافدين من صحية وغذائية وطبية وإغاثية ودعم نفسي، مشيرة إلى أن الوزارة ركزت أيضاً على جانب مهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية وهو جانب الدعم النفسي الذي يحتاجه الوافدون للتخفيف عنهم جراء ما تعرضوا له من عدوان همجي.

وأوضحت أن الوزارة استطاعت، من خلال تضافر الجهود الحكومية مجتمعة وعبر المتابعة على الأرض من خلال وجودها في بعض الأماكن، أن تتصدى لأي إشكال ومعالجته بشكل سريع وتأمين كل المتطلبات اللازمة وتسخير كامل الإمكانات من أجلهم.

وعن كيفية تنظيم عمل المؤسسات والجمعيات الأهلية لتقديم خدماتها للوافدين، بينت الوزيرة أنه يتم تنظيم عمل المنظمات غير الحكومية من خلال مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات وبإشراف مباشر منهم لمنع الازدواجية في تقديم الخدمة، وعلى الاستجابة أن تكون سريعة ومنظمة في آن واحد.