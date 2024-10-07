شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. الدفاع المدني يطلق برنامج الإشراف الوقائي لسلامة المباني العالية والان نبدء بالتفاصيل

تنفيذ التجارب

أخبار متعلقة عسير وجازان.. إحباط عمليتين لتهريب وترويج الحشيش والقات المخدرين المرور السعودي.. 6 نصائح مهمة لقيادة سليمة تحت المطر

الدمام - شريف احمد - أطلقت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض برنامج الإشراف الوقائي لسلامة المباني العالية.يشمل البرنامج جميع المباني العالية القائمة أو المباني قيد الإنشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، والوقوف على الأعمال الوقائية.وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ التجارب على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء في المباني القائمة، وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ.وأيضًا تدريب مختصي السلامة في المباني والكشف على المنشآت التجارية في الأبراج متنوعة الأنشطة.