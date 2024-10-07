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الرياض.. الدفاع المدني يطلق برنامج الإشراف الوقائي لسلامة المباني العالية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت مديرية الدفاع المدني في منطقة الرياض برنامج الإشراف الوقائي لسلامة المباني العالية.
يشمل البرنامج جميع المباني العالية القائمة أو المباني قيد الإنشاء، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والحماية من الحرائق، والوقوف على الأعمال الوقائية.

تنفيذ التجارب

وتشارك فرق إطفاء الدفاع المدني في تنفيذ التجارب على استخدام أنظمة السلامة والإطفاء في المباني القائمة، وعدم وجود أي معوقات في مخارج الطوارئ.

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وأيضًا تدريب مختصي السلامة في المباني والكشف على المنشآت التجارية في الأبراج متنوعة الأنشطة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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