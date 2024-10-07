شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتطوير اشتراطات ومعايير مزادات بيع الصقور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع نادي الصقور السعودي والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، مذكرة تفاهم بهدف المحافظة على الموروث الثقافي والتراثي والبيئي للصقور في المملكة.

كما تستهدف التعاون في برنامج (هدد) لإطلاق الصقور، وإعادتها إلى مواطنها في الطبيعة داخل المملكة وخارجها. فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي مثّل نادي الصقور السعودي في توقيع المذكرة الرئيس التنفيذي طلال بن عبدالعزيز الشميسي.

فيما مثَّل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الرئيس التنفيذي الدكتور محمد علي قربان، وذلك على هامش فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وتهدف المذكرة، إلى تعاون الطرفين لتطوير اشتراطات ومعايير مزادات بيع الصقور وإيوائها وإكثارها وحيازتها وحوكمة الإجراءات المرتبطة بها. حصر وتوثيق أعداد وأنواع الصقور هذا إلى جانب حصر وتوثيق أعداد وأنواع الصقور في المملكة، والتعاون في جذب وتشجيع المستثمرين المهتمين بالاستثمار في الصقور.

كما تهدف إلى تعاون النادي والمركز في تبادل الدراسات والإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالصقور، وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال الصقور والمحافظة عليها والأنشطة المتعلقة فيها.

يذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار أهداف النادي لتوسيع عدد ممارسين هواية الصيد بالصقور، وتعزيز استدامة الموروث الثقافي العريق للمملكة، وغرس مفاهيم بيئية، وتعزيز ريادة المملكة كوجهة عالمية للصقور والصقارين.