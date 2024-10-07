شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعصار هيلين.. فلوريدا تواجه تهديدًا بعاصفة أكثر خطورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تهدد العاصفة الاستوائية ميلتون بالتحول إلى إعصار كبير يستهدف ساحل الخليج في ولاية فلوريدا بما في ذلك تامبا، من الممكن أن يتسبب في أضرار بمليارات الدولارات، ويزيد من الصعوبات التي تواجه الولاية والمنطقة التي لا تزال تعاني آثار إعصار هيلين الذي وقع منذ أقل من أسبوعين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد، عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير القول إن سرعة الرياح القصوى في عاصفة ميلتون وصلت إلى 65 ميلًا "105 كيلومترات" في الساعة على بعد نحو 835 ميلًا إلى الغرب والجنوب الغربي من تامبا، مع توقع أن تتحول العاصفة إلى إعصار من الفئة الثالثة في أثناء عبورها خليج المكسيك الدافئ. وصولها اليابسة يوم الأربعاء وبهذا التوقع فإن العاصفة في طريقها لأن تتحول إلى رياح تبلغ سرعتها 125 ميلًا في الساعة، قادرة على خلع أسطح المباني واقتلاع الأشجار عند وصولها إلى اليابسة يوم الأربعاء.

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في 35 مقاطعة.

وقال البيت الأبيض أنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن على التأثير المحتمل للعاصفة. تقييم الأضرار وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن الدمار الذي سببه إعصار هيلين لا يتطلب تحركًا فوريًا من جانب الكونجرس لتعزيز تمويل الإغاثة الفيدرالية، لأن الأمر سيستغرق وقتًا لتقييم الأضرار.

ولم يتطرق جونسون صراحة إلى طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي، من أعضاء الكونجرس تسريع الموافقة على نحو 6ر1 مليار دولار لوكالة إدارة الأعمال الصغيرة للمساعدة في عملية إعادة البناء عقب الإعصار الذي ضرب أجزاء من 6 ولايات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وقال جونسون في حديث لقناة فوكس نيوز: "المفروض أن نرسل احتياجات وطلبات محددة بناء على الأضرار الفعلية، وهذا يستغرق بعض الوقت خاصة مع عواصف بهذه الضخامة، لذا فإن الكونجرس سوف يؤدي مهمته".