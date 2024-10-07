شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين "الأمن البيئي" ونادي الصقور السعودي.. اعرف أهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، اليوم، مذكرة تفاهم.

وجاء ذلك على هامش معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2024، في مقر النادي بمدينة الرياض. تبادل الخبرات ووقع المذكرة قائد القوات اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي والمدير التنفيذي للنادي طلال بن عبدالعزيز الشميسي إلى تعزيز التعاون والتنسيق في التعريف بالأنظمة والتوعية والمخالفات البيئية.

وتهدف إلى تفعيل العمل الإعلامي والاتصال المشترك، وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة، وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية بما يعزز المشاركة المجتمعية والتطوع.

