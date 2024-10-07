شكرا لقرائتكم خبر عن عدد مستخدمى منصة مصر الرقمية يقترب من 8 ملايين مستخدم خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات منصة مصر الرقمية، عن ارتفاع عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية إلى ما يقرب من 8 ملايين مستخدم منذ إطلاق المنصة عام 2020 وحتى مطلع الأسبوع الحالى، منهم حوالى 4 آلاف مستثمر جديد أمس السبت، وبلغت عدد الطلبات المنفذة من خلال المنصة أكثر من 45 مليون طلب نفذ من خلال المنصة منها 5707 طلبًا أمس السبت.

وأطلقت منصة مصر الرقمية تجريبيًا في أغسطس 2020، وتم الإطلاق الرسمي بعدها بعامين وتقدم المنصة 170 خدمة في مجالات (التموين، التوثيق، السجل التجاري، التأمين الاجتماعي، تجديد الرخص، المحاكم، دار الإفتاء، الكهرباء، الشهر العقاري، الإسكان الاجتماعي، الضرائب العقارية، الأحوال المدنية، القضايا، الأدلة الجنائية، التأمين الصحي الشامل، الزراعة، البريد المصري).

تم إطلاق منصة "مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وتم إصدار أكثر من إطلاق لبرامج المنصة لتسهيل استخدامها والتيسير على المواطنين، ومتاح على المنصة العديد من الخدمات الحكومية يتم تقديمها بالتعاون مع عدد من الجهات التي تقدم خدماتها على المنصة ومنها وزارة التموين ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة وجميع هذه الخدمات مُميكنة بالكامل.

وقبل إطلاق هذه المنصة، عملت وزارة الاتصالات على ميكنة كافة الإجراءات الحكومية وتقديمها عن طريق منظومة حوسبية رقمية دون تدخل بشري وذلك لتقديم الخدمات الحكومية بصورة أسرع وأبسط.، وتسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى خلق قيمة عامة، للأفراد عن طريق إتاحة المعاملات الحكومية والمعلومات، وللحكومة عن طريق تقديم المزيد من الخدمات بأقل تكلفة.

وبدأت عملية التحول الرقمي من خلال إنشاء وتطوير البنية المعلوماتية المصرية، وتعاونت كافة جهات الدولة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لإنشاء البنية المعلوماتية المصرية التي ساهمت في تكوين صورة مرقمنة متكاملة لاستحقاقات المواطن، كما تم بناء مراكز بيانات عملاقة لاستضافة هذه الثروة من البيانات وتأمينها والحفاظ عليها والتأكد من سلامتها، وبنيت هذه المراكز على أعلى مستوى تقني وتأميني.