شكرا لقرائتكم خبر عن "العقارات" تتصدر ترتيب قطاعات البورصة خلال الربع الثالث بتداولات 60 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر قطاع العقارات، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الربع الثالث الماضى، بعدما سجل حجم تداول بلغ 15.4 مليار ورقة، بقيمة 60.5 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 3.1 مليار ورقة، بقيمة 46.5 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 11.2 مليار ورقة بقيمة 38.6 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 1.8 مليار ورقة بقيمة 32.9 مليار جنيه، ثم قطاع البنوك بحجم تداول بلغ 493.4 مليون ورقة بقيمة 23.8 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 9.7 مليار ورقة منفذة بقيمة 17.2 مليار جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 5.6 مليار ورقة منفذة بقيمة 15.4 مليار جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 4.8 مليار ورقة منفذة بقيمة 10 مليارات جنيه، وفى المركز التاسع قطاع المرافق بحجم تداول 646.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 9.9 مليار جنيه، وبالمركز العاشر قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 1.1 مليار ورقة منفذة بقيمة 9.4 مليار جنيه.

وحل قطاعا التجارة والموزعون، والسياحة والترفيه، فى المركزين الأخيرين على التوالى وبلغ حجم تداول الأول 340.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 2.2 مليار جنيه، والثانى بحجم تداول 377.3 مليون ورقة بقيمة 1.5 مليار جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.