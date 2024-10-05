شكرا لقرائتكم خبر عن تداعيات الحرب.. نزوح أكثر من نصف مليون شخص في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية اليوم السبت أن أكثر من نصف مليون شخص الآن صاروا نازحين داخل لبنان.

وذكرت تقارير أن حصيلة القتلى المرتبطة بالصراع زادت بمعدل 200 % في الأسبوعين الماضيين، فيما ارتفعت أعداد النازحين بنسبة 385 %.

ومنذ 23 سبتمبر، كثفت دول الاحتلال الإسرائيلي من هجماتها الصاروخية على أهداف حزب الله في لبنان. الحرب في لبنان يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال و حزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة سكان القطاع.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 541527 شخصا نزحوا في البلاد حتى أمس الأول الخميس، ووفقا لتقارير المنظمة غادر البلاد نحو 285 ألف شخص منذ 23 سبتمبر، من بينهم 40 % من اللبنانيين.

وذكرت تقارير أن نحو 40 ألف لبناني غادروا البلاد جوا، إلى جانب 10 آلاف سوري. ويغادر معظم الأشخاص برا عبر الحدود خاصة إلى سوريا.