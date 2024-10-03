شكرا لقرائتكم خبر عن "ميقاتي" يدعو المجتمع الدولي إلى وقف عدوان الاحتلال على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

وقف إطلاق النار

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي المستمر بحق لبنان ، كما دعا الشركاء في الوطن للتوافق والاضطلاع بالمسؤولية الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية.جاء ذلك في بيان مشترك تلاه ميقاتي بعد لقاء مساء اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، "تناول عرض لآخر التطورات والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وتداعياته على مختلف الاصعدة لاسيما ملف النازحين".وقال ميقاتي: توافق المجتمعون على "الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني؛ ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام في الجنوب، وذلك حماية للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع الاسرائيلية، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق لبنان وشعبه".كما دعوا "الشركاء في الوطن إلى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة، لنعيد صياغة أولوياتنا الوطنية في مؤسساتنا الدستورية التي تكفل مشاركة وحقوق الجميع خاصة في وقف العدوان الإسرائيلي وسلوك درب الاصلاح والإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي".وطالبوا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والاستجابة لمتطلبات خطة الدعم التي طرحت من قبل لجنة الطوارئ الحكومية في اسرع وقت ممكن، خاصة أمام إصرار العدو الاسرائيلي على إطالة أمد العدوان وغياب المبادرات السياسية لوقفه ودخولنا فصل الشتاء وما يمليه ذلك من احتياجات إضافية.