شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عمال المنصورة يكشف لـ إبراهيم عبد الجواد تطورات خطيرة فى وفاة متولى حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف بلاط، المدرب العام لفريق عمال المنصورة، أن متولى حسين المدير الفني للفريق شعر بتعب أثناء مباراة طلخا ونادي العمال بدوري قسم الدرجة الرابعة وسقط على الأرض، مُتابعاً: "حاولنا إسعافه وتم نقله إلى المستشفى قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وقال أشرف بلاط في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كنت جالس على الدكة حينما شعر متولي حسين بتعب شديد وكان في طريقه للخروج من الملعب لكنه سقط في الملعب بجانب الراية الركنية، وكانت هناك محاولة لإسعافه من عربية الإسعاف لكن لم يكن بها جهاز إسعاف".

وتابع: "تم نقله إلى أقرب مستشفى ودخل الطوارئ ولكن ظل منتظرا قرابه الربع ساعة لحين نزول الطبيب للكشف عليه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة".

وأوضح: "كان من الممكن أن تتغير الأمور لو كان هناك جهاز إسعاف في عربية الإسعاف، ولو تواجد الطبيب في الطوارئ لأن الأخير كان يقوم بالكشف على حالات أخرى تسببت في تأخره في متابعة حالة متولي حسين".