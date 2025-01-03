شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصرى يغيب عن مواجهة الزمالك بالكونفدرالية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

تأكد غياب ثنائي المصري، باهر المحمدي، وميدو جابر، عن مباراة الفريق البورسعيدي المرتقبة أمام الزمالك بالكونفدرالية، وكان ميدو جابر تعرض خلال الجولة الثانية بالمجموعات أمام بلاك بولز الموزمبيقي لشرخ في القدم، بينما تعرض باهر المحمدي مؤخراً لجزع في الرباط الداخلي للركبة.

واستأنف اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته على استاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا لمباراته بالجولة الرابعة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد القادم الموافق الخامس من يناير الجارى على ستاد برج العرب، بعد انتهاء راحة الـ 24 ساعة التي منحها علي ماهر للاعبين.

وكان المصري خاض مباراته يالجولة السابعة من الدوري والتي جمعته بنظيره فريق سبراميكا وهي المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرتفع رصيد المصري للنقطة الثانية عشرة.

وحافظ الزمالك على صدارته في مجموعة الكونفدرالية عقب الفوز على المصري بهدف نظيف في الجولة الثالثة، والذي رفع رصيد الفريق الأبيض إلى 7 نقاط لينفرد بالصدارة، حيث فاز الزمالك في المباراة الأولى على بلاك بولز بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع إنيمبا 2-2، قبل أن يفوز على المصري 1-0.

وتراجع النادى المصرى للمركز الثالث عقب هزيمته أمام الزمالك برصيد 4 نقاط، حيث كان المصري فاز في الجولة الأولى على إنيمبا النيجيري بنتيجة 2-0، ثم تعادل خارج الديار مع بلاك بولز الموزمبيقي بهدف لمثله قبل الهزيمة أمام الزمالك.

وأشعل فريق بلاك بولز المنافسة داخل المجموعة الرابعة، بعدما فاز على إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متساوياً مع المصري.

وتصعبت حظوظ فريق إنيمبا النجيري في المجموعة بعدما استقر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، حيث خسر في المباراة الأولى من المصري 2-0، ثم تعادل مع الزمالك 2-2، قبل أن يخسر من بلاك بولز 3-0.