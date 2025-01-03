شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش المعسكر التحضيرى لمنتخب السيدات استعدادا لمواجهة رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه المقبل، إقامة معسكرات تدريبية مكثفة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم النسائية خلال شهري يناير وفبراير 2025، بهدف الاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الرواندي.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الرواندي أحد يومي 19 أو 20 مارس المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2026.

يتضمن برنامج الإعداد إقامة عدة معسكرات تحضيرية تتخللها مباريات ودية مع منتخبات أفريقية وعربية، في محاولة لرفع جاهزية اللاعبات وصقل مهاراتهن استعدادًا للمنافسات القارية.

منتخب السيدات يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تُعزز من فرصه في التأهل، مع تركيز الاتحاد على تطوير كرة القدم النسائية في مصر والارتقاء بمستوى المنافسة الإقليمية والدولية.