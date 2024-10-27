شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2653 قتيلًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة غارات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان إلى 2653 قتيلا، و12360 جريحا منذ الثامن من أكتوبر 2023.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارات الإسرائيلية على لبنان ليوم أمس أسفرت عن "19 قتيلا وإصابة 108 بجروح، بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان إلى 2653، والجرحى إلى 12360".

وخلال الـ 24 ساعة الماضية "جرى تسجيل 76 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11161 إعتداء"، بحسب تقرير لجنة الطوارئ الحكومية حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. حركة النزوح في لبنان واستمرت حركة النزوح، بحسب التقرير "ووصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 189169 نازحا (42907 عائلات) في مراكز الإيواء إذ تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت.

وسجل الأمن العام اللبناني "من تاريخ 23 سبتمبر الماضي حتى 26 أكتوبر الجاري عبور 349796 مواطنا سوريا و 159148 مواطنا لبنانيا إلى الأراضي السورية".