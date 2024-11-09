شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان: حالات اختناق وتضرر عشرات السيارات جراء حريق هائل في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

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تعامل مع الحريق

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق هائل ناجم عن احتراق مولد كهرباء ما أدى إلى اختناقات وتضرر عشرات السيارات في العاصمة اللبنانية بيروت .وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اليوم السبت أن "الحريق الذي اندلع في مولد كهرباء في موقف للسيارات في شارع الحمراء أدى الى تمدد النيران إلى عشرات السيارات المركونة في المكان وفي شوارع محيطة ما أدى إلى احتراقها وانفجار البعض منها واندلاع حريق هائل" ، مشيرة إلى أن أعمدة الدخان الناجمة عن الحريق شوهدت من مناطق بعيدة عن بيروت.وتوجهت فرق الاطفاء والدفاع المدني إلى مكان الحريق حيث تعمل على اخماده وسط صعوبة في السيطرة عليه.وذكرت قناة (الجديد) أن هناك حالات اختناق بسبب الدخان المتصاعد من الحريق الهائل بمنطقة الحمرا - بيروت.وتابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الجهود التي يبذلها عناصر الدفاع المدني لإطفاء الحريق ،وأعطى التوجيهات اللازمة للاسراع في إخماد النيران وإبعاد خطر تمددها الى باقي السيارات والأبنية المجاورة.