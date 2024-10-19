شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تحت القصف.. غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجددت الغارات الإسرائيلية اليوم السبت على الضاحية الجنوبية لبيروت، وشنت طائرات الاحتلال غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان.

واستهدفت الطائرات الإسرائيلية عصر اليوم بغارات عنيفة منطقة برج البراجنة ومنطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية.

كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات استهدفت بلدات جبال البطم، وبيوت السياد ومدينة بنت جبيل، و بلدات عيتا الشعب، وياطر، وزبفين، ومروحين، وراميا، وبيت ليف، في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. القذائف الفوسفورية وقصفت المدفعية الإسرائلية بالقذائف الفوسفورية أطراف بلدة كفرشوبا الجنوبية وتسبب بإشتعال النيران في أحراج البلدة.

فيما استهدفت غارة بعد ظهر اليوم السبت بلدة الشويفات في جبل لبنان، كما شُنت غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار بعد ظهر اليوم على حي الأمراء في بلدة الشويفات، كما شن غارات على بلدات عيتا الشعب، والطيبة، وحوش عين بعال، وحوش صور، وزبقين في جنوب لبنان، كما أغار على بلدة زوطر الشرقية الجنوبية، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى، بحسب ما أعلنت "الوكالة اللبنانية".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة بعلول في البقاع الغربي، بعد ظهر اليوم "أدت إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة عشر شخصا بجروح، فيما بدأ العمل على تحديد هويات أشلاء تم رفعها من مكان الغارة".