شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان حضور جمهور الترجى فى مواجهة بيراميدز وأسعار التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو نادي بيراميدز مدرجات الثالثة يمين لحضور 480 مشجعا من جمهور فريق الترجي التونسي خلال المباراة التي ستجمعهما يوم الأحد المقبل على استاد الدفاع الجوي في منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وخصص بيراميدز 125 تذكرة مجانية من أصل الـ 480، على أن يتم عرض 355 تذكرة للبيع بقيمة 1300 جنيه لكل تذكرة، مع تحديد 20 تذكرة vip، و2 لونج غرف فى استاد الدفاع الجوي سعة كل غرفة 10 مشجعين. على أن تكون أسعار تذاكر جمهور بيراميدز بقيمة 75 جنيها، خاصة أن النادي المستضيف له مطلق الحرية في تحديد اسعار التذاكر الخاصة به.