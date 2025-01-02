شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة ينعى المدير الفنى لنادى عمال المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي لأسرة الرياضة المصرية في وفاة متولي حسين المدير الفني لفريق نادي عمال المنصورة بدوري قسم الدرجة الرابعة، وذلك أثناء مباراة طلخا ونادي العمال وافته المنية اليوم، "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وشهدت مباراة طلخا ونادي العمال بدوري قسم الدرجة الرابعة، حادثا مأساويا بعد أن لفظ متولي حسين المدير الفنى لنادي عمال المنصورة أنفاسه الأخيرة أثناء سيرالمباراة، وسط حالة من الذهول بين اللاعبين والإداريين بالنادي من الصدمة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المنصورة بعد نبأ وفاة المدير الفني لفريق نادي العمال بدوري القسم الدرجة الرابعة وذلك أثناء مباراة طلخا ونادي العمال.

وقال الحاضرون إنهم شاهدوا سقوط المدير الفني فى الدقيقة أربعين، وتم نقله إلى المستشفي التى أكدت وفاته بالفعل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تصاريح الدفن والإجراءات القانونية، ليتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.