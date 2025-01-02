من هم نجوم تقديم حفل غولدن غلوب 2025؟

قائمة مُقدمي حفل توزيع جوائز غلودن غلوب

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تفاصيل حفل الغولدن غلوب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 2 يناير 2025 11:48 مساءً - أعلنت إدارة حفل توزيعاليوم عن عدد من النجوم مُقدمي حفل غولدن غلوب الـ82 القادم والذي سيتم إقامته يوم الأحد 5 يناير الجاري.وسيصعد مُقدمي الجوائز إلى المسرح بجانب الممثلة الكوميدية والمُقدمة النجمة نيكي غلاسر والتي تعد أول امرأة تستضيف حفل جولدن غلوب بمفردها.وتشمل قائمة مُقدمي حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب السنوي كل من: أندرو جارفيلد، أنتوني ماكي، أنتوني راموس، أنيا تايلور جوي، أريانا ديبوس، أوبري بلازا، أولي كرافاليو، أوكوافينا، براندي كارليل، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، كولمان دومينغو، ديمي مور، دواين جونسون، إدغار راميريز، إلتون جون، جال جادوت، جلين كلوز، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كالي كوكو، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، مارغريت كوالي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميشيل يوه، مايلز تيلر، ميندي كالينج، موريس تشيستنات، نيت بارغاتز، نيكولاس كيج، راشيل بروسناهان، روب ماكيلهيني، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، سيث روجن، شارون ستون، فين ديزل، فيولا ديفيس، وزوي كرافيتز.ويُعرف حفل توزيع جوائز الغولدن غلوب باسم "حفل العام في هوليوود"، حيث يعد أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.ويشهد الحفل عودة الثُنائي الحائز على جوائز إيمي جلين وايس، ريكي كيرشنر من كمنتجين تنفيذيين للعرض والذي سيتم عرضه في أكثر من 185 دولة ومنطقة حول العالم.يُذكر أن في مطلع ديسمبر الماضي كان قد تم الإعلان عن القائمة الكاملة لترشيحات جوائز غولدن غلوب 2025، ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم وصُناع الفن والترفيه حول العالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».