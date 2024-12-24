شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23 - 12 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 23 - 12 - 2024، العديد من الأحداث والأخبار المهمة، على رأسها تغريم الزمالك 200 ألف جنيه، بسبب السباب الجماهيرى فى مباراة سيراميكا، وإلغاء مباراة مسار وبيراميدز فى دورى الكرة النسائية.

كولر يرفض رحيل كريم الدبيس في يناير ويتمسك ببقائه في الأهلي

رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة رحيل كريم الدبيس ظهير أيسر الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما تلقى عرضًا من نادي فاماليساو البرتغالي للانضمام إلى صفوفه في يناير المقبل على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بعد نهاية الموسم الحالي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى ، والتي تقام غدًا الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة.

ترددت أنباء قوية عن اقتراب مسئولي النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم الشمال القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الدور الثاني من الموسم الحالي وقبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة سبب الاكتفاء بمعاقبة نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك بالإيقاف مباراة واحدة بسبب الإنذار الثالث فى مباراة سيراميكا الأخيرة بالدورى، وعدم توقيع عقوبة على اللاعب بسبب لقطة المسك بقميص الحكم أمين عمر.

قرر حكم مباراة بيراميدز ضد مسار إلغاء اللقاء بعد انقضاء المدة القانونية للائحة مباريات كرة القدم في الدوري المصري للكرة النسائية والتي مدتها 20 دقيقة، والتي كان من المقرر لها أن تقام اليوم الإثنين.

حصل مسئولو نادي الزمالك على موافقة نادي بلاك بولز بطل موزمبيق لإقامة مباراة الفريقين فى الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها 12 يناير المقبل، بالقاهرة بدلاً من إقامتها فى موزمبيق.