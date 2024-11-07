شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر أفضل لاعب فى مباراة الأهلي وزد والان مع تفاصيل الخبر

حصد طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام زد التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر في الدقيقة 11.

وحقق الأهلي فوزاً هاماً بهدف نظيف على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الخميس، باستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE"، سجل طاهر محمد طاهر هدف التقدم للأهلي قي الدقيقة 11، وبذلك يواصل طاهر التألق والانتفاضة فى الأداء خلال الفترة الأخيرة.

بهذه النتيجة يتصدر النادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط، من الفوز في مباراتين على سيراميكا وزد، فيما يحتل فريق زد إف سي المركز الرابع عشر برصيد نقطة واحدة.