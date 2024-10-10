شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق انتخابات الاتحادات الرياضية .. تعرف على عدد الهيئات التى لها حق التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق ماراثون الانتخابات في الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية المقبلة 2024 - 2028 حيث بدأ عدد من الاتحادات إعلان تلقى طلبات الترشح لعضوية مجالس الإدارات والتي تقام بنظام الفردي أو القائمة المغلقة وفق اللوائح الخاصة بكل اتحاد رياضي.

وانهت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تصنيف الهيئات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية المقبلة وذلك استعدادا للبدء في إعلان موعد فتح باب الترشح وتحديد موعد الانتخابات لكل اتحاد رياضي على حِدَةٍ.

وتضم اللجنة الأولمبية المصرية 29 اتحاد أولمبي وهم: رفع الأثقال، المصارعة، السلاح، السباحة، الرماية، التايكوندو، الخماسي الحديث، كرة اليد، الجمباز، كرة القدم، الفروسية، تنس الطاولة، الكرة الطائرة، الدراجات، الملاكمة، التجديف، الشراع، الكانوي - الكاياك، القوس والسهم، ألعاب القوى، الجودو، كرة السلة، التنس الأرضي، الترايثلون، الهوكي، الريشة الطائرة، الرجبي، الجولف، وأخيرا الإسكواش بعد انضمام لعبة الاسكواش لدورة الألعاب الأولمبية بداية من الدورة الأولمبية 2028 التي تقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وينشر الخليج 365 ، تصنيف الهيئات الخاصة بالاتحادات الرياضية لاجراء الانتخابات لدورة جديدة من 2024 حتى 2028

الطائرة

64 هيئة

الجمباز

20 هيئة

التايكوندو

52 هيئة

الدراجات

21 هيئة

كرة السلة

39 هيئة

التنس الأرضي

3 هيئات صوتين

13 هيئة

صوت واحد

الرجبي

5 هيئات

الشطرنج

25 هيئة

الرماية

19 هيئة

رفع الأثقال

16 هيئة

الفروسية

13 هيئة

الريشة الطائرة

12 هيئة

الجودو

32 هيئة

اسكواش

11 هيئة

المصارعة

22 هيئة

الكاراتيه

259 هيئة

العاب القوى

68 هيئة

السباحة

10 هيئات

القوس والسهم

8 هيئات

الهوكي

14 هيئة

الملاكمة

26 هيئة

السلاح

11 هيئة

تنس الطاولة

33 هيئة

التجديف

12 هيئة

الكانوي والكياك

10 هيئات