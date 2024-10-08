شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب النواب": متابعة خطة الوزارة فى الرقابة على الأكاديميات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين على مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة والخاصة بدور الانعقاد الخامس فى الفصل التشريعى الثانى.



وتركزت المناقشات علي مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة في كل من المحورين التشريعى، والرقابى حيث تضمن اللمحور التشريعي مناقشة تعديلات قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

فيما جاء المحور الرقابي بمناقشة الملف الخاص بشركة المدن عن صيانة المنشآت والملاعب، والرقابة على الاكاديميات الخاصة بالأندية من قبل وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن متابعة استعدادات دورة الألعاب الأولمبية للناشئين بالعام القادم 2026 بالسنغال.