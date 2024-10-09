الاتحاد الأفريقي يُغرم الأهلي 30 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يدين جماهير الفريق في مباراة مازيمبي الكونغولي.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365": أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تغريم النادي الأهلي 30 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن هذه الغرامة جاءت بسبب السلوك غير الرياضي لجماهير الفريق ضد مازيمبي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية بعد استخدامهم لـ"الليزر" أثناء اللقاء.

وقال المصدر إن الغرامة تشميل أيضًا المخالفات التسويقية في مباراة الترجي التونسي، ومن حق النادي الأهلي التظلم على القرار خلال 48 ساعة.

اقرأ أيضًا:

بالدموع.. 5 صور ترصد ليلة وداع إنيستا بكلمات مؤثرة

بعد ظهورهم على غلاف مجلة.. 20 صورة ترصد قصة حب ميدو وزوجته