"بتزقني ليه".. موقف رائع من أكرم توفيق مع مشجع للأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ مصراي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب الأهلي أكرم توفيق في موقف رائع مع مشجع لناديه طلب التقاط صورة تذكارية معه وتسليمه هدية.

وظهر الأمن المدني وهو يُبعد توفيق عن مُحبيه فسقط بينهم طفل يحمل صورة لأكرم توفيق أراد أن يُهديها له ويلتقط صورة تذكارية معه.

وهو الأمر الذي لاحظه توفيق واستنكر قيام أفراد الأمن المدني بدفعه تجاه غرف الملابس قائلاً:"بتزقني ليه مالكش تزقني"، واتجه إلى الطفل لمصالحته والتقاط الصورة التذكارية معه.

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