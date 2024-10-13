"أجواء رومانسية".. حسني عبد ربه ينشر مجموعة من الصور رفقة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نشر حسني عبد ربه لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، مجموعة من الصور رفقة زوجته ميرنا غيط.

وقام عبد ربه بنشر عدد من الصور الرومانسية رفقة زوجته، ميرنا غيط عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام.

وكان حسني عبد ربه احتفل يوم الخميس الماضي، بعيد ميلاد زوجته ميرنا علي غيط، وسط أجواء رومانسية كبيرة.

والجدير بالذكر أن ميرنا، هى ابنة نجم الإسماعيلي السابق علي غيط.

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