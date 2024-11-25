الامارات | "مزحة قاتلة".. خال يقتل ابنة شقيقته ويتورط في جريمة معقدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 نوفمبر 2024

في حادثة مأساوية وصادمة هزت ولاية مهاراشترا الهندية، لقيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات مصرعها على يد خالها عن طريق الخطأ أثناء ممازحته لها، ليتحول الموقف إلى جريمة معقدة دفعت الرجل إلى تشكيل عصابة للتخلص من الجثة.

وبحسب تقارير نشرتها صحيفة إنديا توداي، بدأت القصة يوم الاثنين 18 نوفمبر، عندما كان الرجل يلهو مع ابنة شقيقته في المنزل. أثناء المزاح، صفع الطفلة بقوة دون قصد، مما أدى إلى ارتطام رأسها بنضد المطبخ وسقوطها ميتة على الفور.

أُصيب الخال بالذعر إثر الحادث، وبدلاً من الإبلاغ عن الواقعة، قرر إخفاء الجثة. في خطوة لطمس الحقيقة، شارك لاحقاً مع والدة الطفلة في البحث عنها، بل وقام باصطحابها إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفائها.

وفي محاولة للتخلص من الجثة، أقنع المتهم زوجته وأحد أصدقائه بالمشاركة في الجريمة. يوم الأربعاء، قاموا بحرق الجثة وإلقاء بقاياها في إحدى الغابات القريبة، آملين إخفاء معالم الحادث.

ومع تصاعد التحقيقات يوم الخميس، انضم الخال وصديقه إلى فرق البحث التي نظمتها الشرطة. وحاول الصديق المشارك التظاهر بأنه «اكتشف» بقايا الجثة في الغابة، إلا أن تصرفاته أثارت شكوك المحققين. بعد استجواب مكثف، اعترف الرجلان بجريمتهما.

وأكد المتهم الأول خلال التحقيق أنه لم يكن ينوي قتل ابنة شقيقته، موضحاً أن الحادث وقع خلال مزحة غير محسوبة العواقب.