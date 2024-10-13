شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 12- 10- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 12- 10- 2024 العديد من الأخبار الهامة، جاء أبرزها، منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا، والأهلى فى صدارة الأندية العربية بتصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء.

منتخب مصر يقرر إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا

عقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، تم خلالها الاتفاق على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة، المقرر لها الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. غادر نبيل عماد دونجا معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم لصعوبة لحاقه بمباراة موريتانيا الثانية المقرر لها الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025. نبيل دونجا يغادر معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة منتخب مصر يطير إلى موريتانيا غدًا على متن طائرة خاصة تسافر بعثة منتخب مصر غدا الأحد، في الرابعة عصراً، إلى موريتانيا على متن طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة المنتخب الموريتانى المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025. وتستغرق رحلة منتخب مصر إلى موريتانيا من 7 لـ 8 ساعات.

تريزيجيه ينتزع صدارة هدافي تصفيات أمم أفريقيا فى عهد حسام حسن

زار محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر الأول، شباك منتخب موريتانيا فى المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 ليصل لهدفه الدولي رقم 21 فى 77 مباراة بقميص الفراعنة.

محمد عبد المنعم يسافر مع بعثة المنتخب إلى موريتانيا

تأكد سفر محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر ونيس الفرنسي مع بعثة الفريق الوطنى المتجهة إلى موريتانيا عصر غد الأحد.

الأهلى فى صدارة الأندية العربية بتصنيف الاتحاد الدولى للتأريخ والإحصاء كشف الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء (iffhs) عن التصنيف السنوي لأفضل أندية العالم عن الفترة من أول أكتوبر 2023 حتى 30 سبتمبر 2024، والتي شهدت تواجد النادي الأهلي في المركز العشرين بتصنيف (iffhs).

كولر يرجح كفة البانوبى عن زيكو فى تدعيم هجوم الأهلى بالصيف ارتفعت أسهم عبد الرحمن البانوبي لاعب زد في الانتقال للأهلي عن زميله في الفريق مصطفى زيكو، في ظل بحث الإدارة الحمراء عن إبرام صفقة محلية جديدة قبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري. فاز فريق شباب الأهلي مواليد 2009 على الزمالك بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة فى بطولة الجمهورية. الأهلي يهزم الزمالك بهدف نظيف فى قمة الشباب مواليد 2009 الزمالك يجهز لصرف مكافآت السوبر الأفريقى قبل السفر إلى الإمارات يجهز مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، لصرف مكافآت لاعبى الفريق الكروى الأول والجهاز الفنى، الخاصة بالتتويج بلقب السوبر الأفريقي على حساب الأهلى.

استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى الزمالك بالسوبر رغم تعافى صبحى

استقر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على استمرار محمد عواد فى حراسة مرمى القلعة البيضاء في بطولة السوبر المصري بالإمارات، المقرر لها الفترة من 20 حتى 24 أكتوبر الجاري.

الزمالك يعلن تعافى بنتايك من الإجهاد استعدادا للسوبر المصرى

شارك المغربي محمود بنتايك، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً للسوبر المحلي.

الزمالك يعلن إصابة مصطفى الزنارى بتمزق فى أربطة الكاحل من الدرجة الثانية