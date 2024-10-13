دوري محترفين وأمم أوروبية.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام عدد من المباريات المهمة في دوري الأمم الأوروبية والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024.

ويلاقي منتخب إنجلترا نظيره فنلندا في الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية، بينما يواجه المقاولون العرب منافسه الداخلية في دوري المحترفين المصري.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية

كازاخستان ضد سلوفينيا - 4 عصرا

أرمينيا ضد مقدونيا الشمالية - 7 مساء

مالطا ضد مولدوفا - 7 مساء

إنجلترا ضد فنلندا - 7 مساء - beIN Sports 1

جزر الفارو ضد لاتفيا - 9.45 مساء

اليونان ضد إيرلندا - 9.45 مساء

النمسا ضد النرويج - 9.45 مساء - beIN Sports 1

كأس الأمم الإفريقية

بوروندي ضد بوركينا فاسو - 7 مساء - TOD

دوري المحترفين المصري

راية ضد أبو قير للأسمدة - 3.30 عصرا

منتخب السويس ضد القناة - 3.30 عصرا

طنطا ضد بروكسي - 3.30 عصرا

سبورتنج ضد بلدية المحلة - 4 عصرا

المقاولون ضد الداخلية - 6 مساء