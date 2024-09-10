تقييم لاعبي منتخب مصر في مباراة بوتسوانا.. تريزيجيه الأفضل

ياسر رشاد - القاهرة - حصل محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر على أعلى تقييم في مباراة الفراعنة ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا.

وقاد الثنائي محمد صلاح ومحمود تريزيجيه منتخب مصر للفوز على نظيره بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل تريزيجيه لاعب الريان القطري، هدفين، بينما سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الهدف الثالث، وأحرز مصطفي فتحي الهدف الرابع للفراعنة.

تقييم لاعبي مصر في مباراة بوتسوانا

حصل تريزيحيه على أعلى تقييم وفقا لموقع الإحصائيات «سوفا سكور»، بدرجة 8.5، ولمس الكرة 38 مرة، وأحرز هدفين، وكان له مراوغة واحدة ناجحة.

ويليه في المرتبة الثانية رامي ربيعة لاعب الاهلي الذي حصل على تقييم 8.2.

وحصل محمد صلاح نجم ليفربول على تقييم 7.7، بعد أن شارك لمدة 75 دقيقة قبل أن يتم استبداله، وسجل هدفا، وتسبب في الهدف الأول لمنتخب مصر ولمس الكرة 26 مرة، وسدد 3 مرات على مرمى بوتسوانا.

وجاء أسوأ تقييم في مباراة مصر وبوتسوانا من نصيب أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بدرجة 6.8.