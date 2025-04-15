شكرا لقرائتكم خبر عن بكل سهولة.. قدم اعتراضك على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الاعتراض على نتيجة الأهلية

ادخل على حسابك: تأكد من أهليتك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

قدم طلب الاعتراض: وضح سبب اعتراضك وأرفق الملفات المطلوبة

تابع حالة الطلب: تجري دراسة الاعتراض خلال 60 يوماً

استلم الرد: سيجري إشعارك بالنتيجة عبر حسابك في منصة الدعم والحماية الاجتماعية

الضمان الاجتماعي

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الدمام - شريف احمد - أوضح الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي، طريقة الاعتراض على نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي.وأوصى الحساب الرسمي على منصة إكس، باتباع 4 خطوات.يهدف الضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بغض النظر عن النوع أو الحالة الاجتماعية إذا تحققت شروط ومعايير الاستحقاق.وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أطلقت خدمة “الشمولية الرقمية”، التي تستهدف مستفيدي الضمان الاجتماعي من فئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.وتهدف الخدمة تسهيل إجراءات التقديم على الضمان الاجتماعي، وتمكينهم من الوصول إلى الخدمات بكل يسر وسهولة.