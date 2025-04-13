السعودية | وزير التعليم يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة بالجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للاختراعات و6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

هنّأ معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان القيادة الرشيدة -حفظها الله- بمناسبة تحقيق المبتكر السعودي الدكتور سعد العنزي من جامعة المجمعة الجائزة الكبرى لمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الـ50 لعام 2025، فيما نال طلبة المملكة من الجامعات والتعليم العام 6 جوائز دولية و124 ميدالية عالمية خلال مشاركتهم في المعرض.

وأكد معاليه أن هذا المنجز يعكس ما توليه القيادة من رعاية للتعليم والمواهب الوطنية، ويمثل حصادًا لإستراتيجية تنمية القدرات البشرية، ودليلًا على جودة التعليم في المملكة، وكفاءة شراكاته مع القطاعات الداعمة للابتكار.

وأوضح البنيان أن مشاركة الطلبة بهذا التميز في محفل دولي مرموق تعكس قدراتهم الإبداعية في مختلف التخصصات، وتعزز حضور المملكة في مشهد الابتكار العالمي.

وقدم معاليه شكره وتهنئته لطلاب وطالبات المملكة وأسرهم ومعلميهم على النتائج المشرّفة التي حققوها خلال مشاركتهم في معرض جنيف الدولي للاختراعات، التي قدموا خلالها وباسم الوطن مجموعة من الابتكارات في مختلف المجالات العلمية والتقنية، مشيدًا بمنظومة التعليم والتدريب، والجامعات، والمؤسسات التعليمية، والمدارس،على دورها في اكتشاف المواهب الوطنية وتنميتها، وتعزيز البيئة الحاضنة للإبداع والابتكار.

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