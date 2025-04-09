التعليم: إنهاء خدمة مَن لا يباشر نقله عبر برنامج ”فرص“ خلال 15 يوماً

الدمام - شريف احمد - أكَّدت وزارة التعليم على ضرورة التزام الموظفين الذين صدرت لهم قرارات نقل ضمن برنامج «فرص» الوظيفيِّ، بمباشرة العمل في مقارهم الجديدة خلال مدة أقصاها «15» يومًا من تاريخ المباشرة المحدَّد في إعلان الفرصة الوظيفية.وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالمباشرة خلال هذه المدة سيؤدي إلى إنهاء خدمات الموظف وفصله من العمل، وذلك استنادًا للفقرة «و» من المادة «210» من نظام اللائحة التنفيذيَّة للموارد البشريَّة.ولفتت الوزارةُ الانتباه إلى أنه لا يمكن للموظف العدول عن طلب الالتحاق بالفرصة الوظيفية أو التراجع عنه بعد انتهاء فترة الإعلان المخصصة للتقديم على تلك الفرصة. وفي هذا السياق.تجدرُ الإشارة إلى أنَّ برنامج «فرص» يهدف إلى تحقيق استقرار البيئة التعليميَّة وتحسين نواتج التعلُّم بشكل عام. ويسعى البرنامج إلى تحقيق ذلك من خلال استثمار الكوادر البشريَّة العاملة في الوزارة ورفع مستوى التخصصيَّة لديها، بالإضافة إلى تمكين إدارات التعليم وتعزيز مبدأ التنافسيَّة. ويعمل البرنامج عبر الإعلان عن الفرص الوظيفيَّة الشاغرة في مختلف التخصَّصات والمراحل التعليمية، بهدف شغلها بالكوادر المؤهَّلة المتوفرة داخل الوزارة حسب الضوابط والشروط المعتمدة.