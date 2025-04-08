شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. مشروع "مسام" ينتزع 543 لغمًا في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2025م، من انتزاع 543 لغمًا في مختلف مناطق اليمن.

ومنها 6 ألغام مضادة للأفراد، و23 لغمًا مضادًا للدبابات، و511 ذخيرة غير منفجرة، و3 عبوات ناسفة. فريق مسام وتمكن فريق "مسام" في محافظة عدن من نزع 511 ذخيرة غير منفجرة و3 عبوات ناسفة، وفي محافظة مأرب استطاع الفريق نزع 6 ألغام مضادة للأفراد و23 لغمًا مضادًا للدبابات.

وارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 486 ألفًا و651 لغما بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.